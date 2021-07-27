Президент Чехии одобрил проект о компенсации за взрывы во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан поддержал законопроект о выплате компенсации пострадавшим от взрывов на складах в деревне Врбетице. Об этом во вторник, 27 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

«Президент республики поддержал закон о компенсации и полагает, что Чехия должна ее требовать от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице», — цитирует Овчачека пресс-служба Пражского града.

В ближайшее время документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента Чехии. Он предусматривает выплату пострадавшим из-за инцидента населенным пунктам и их жителям около 660 млн крон (около €26 млн). Социал-демократы рассчитывают внести документ на рассмотрение парламента Чехии в максимально сжатые сроки, чтобы приступить к выплате компенсации с 1 января 2022 года.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 22 июля назвала ситуацию «абсурдной и диковатой». По словам дипломата, Россия считает неприемлемыми требования Чехии о выплате компенсаций.

28 июня стало известно, что Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице. Отмечалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.

Отношения между Москвой и Прагой резко обострились в апреле 2021 года. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в деревне Врбетица на востоке республики.

В итоге Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских. Следом Чехия заявила, что число работников российской дипмиссии будет доведено до количества чешских представителей в Москве, и объявила о высылке из страны 63 сотрудников посольства РФ.