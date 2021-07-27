Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех сотрудников ДПС по подозрению во взятке
Мир
Скончался экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон
Мир
США не планируют выводить своих военных из Сирии
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
Общество
Минюст разрешил россиянам регистрировать брак дома
Общество
На юго-западе Москвы ввели карантин из-за бешенства домашнего животного
Мир
Байден заявил о возможности обязательной вакцинации для госслужащих
Мир
Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Калифорнии
Мир
Самый большой в мире звездчатый сапфир нашли на Шри-Ланке

Президент Чехии одобрил проект о компенсации за взрывы во Врбетице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Чехии Милош Земан поддержал законопроект о выплате компенсации пострадавшим от взрывов на складах в деревне Врбетице. Об этом во вторник, 27 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

Чешское слово: почему Прага заговорила о желании наладить диалог с РФ
Дальнейшая судьба двусторонних отношений зависит от парламентских выборов в республике

«Президент республики поддержал закон о компенсации и полагает, что Чехия должна ее требовать от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице», — цитирует Овчачека пресс-служба Пражского града.

В ближайшее время документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента Чехии. Он предусматривает выплату пострадавшим из-за инцидента населенным пунктам и их жителям около 660 млн крон (около €26 млн). Социал-демократы рассчитывают внести документ на рассмотрение парламента Чехии в максимально сжатые сроки, чтобы приступить к выплате компенсации с 1 января 2022 года.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 22 июля назвала ситуацию «абсурдной и диковатой». По словам дипломата, Россия считает неприемлемыми требования Чехии о выплате компенсаций.

28 июня стало известно, что Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице. Отмечалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.

Отношения между Москвой и Прагой резко обострились в апреле 2021 года. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в деревне Врбетица на востоке республики.

В итоге Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских. Следом Чехия заявила, что число работников российской дипмиссии будет доведено до количества чешских представителей в Москве, и объявила о высылке из страны 63 сотрудников посольства РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021