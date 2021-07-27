Число дальневосточных леопардов выросло в Приморском крае

На территории Приморья зафиксировано 110 взрослых дальневосточных леопардов. Это свидетельствует об устойчивом состоянии популяции. В начале 2000-х годов в регионе насчитывалось около 35 леопардов. Об этом сообщают в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

Подсчитать количество хищников на юго-западе Приморского края удалось при помощи фотоловушек. На снимках были замечены еще 16 котят, отмечает Vostokmedia.

«По экспертным оценкам, необходима популяция в дикой природе из 150 особей, что позволит леопарду окончательно отойти от опасной черты», — рассказали в пресс-службе приморского нацпарка.

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда. В XX веке вид внесен в Красную книгу МСОП, Красную книгу России, Красный список МСОП и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Охота на леопарда запрещена с 1956 года.