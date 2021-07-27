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Один человек пострадал из-за пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону

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В результате пожара в трехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону доставлен в больницу один человек, сообщает 27 июля пресс-служба регионального управления МЧС России по Ростовской области.

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ЧП произошло на улице Центральной.

«По уточненной информации, есть пострадавший. Мужчина 1942 года госпитализирован», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По словам собеседника агентства, пострадавший получил ожоги.

Ранее в этот же день пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске в ХМАО (Югра). Огнем было охвачено два подъезда двухэтажного дома. Из 24-квартирного деревянного дома были эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей. Площадь возгорания составила 720 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Для жителей дома развернут пункт временного размещения.

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