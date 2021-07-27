Браконьеры на Камчатке незаконно выловили 4 тонны горбуши

В отношении жителя Камчатки, подозреваемого в незаконном вылове четырех тонн горбуши, возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки установлено, что 38-летний мужчина ввел в заблуждение двух своих знакомых, сообщив им, что имеет необходимые для вылова рыбы документы. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил почти 2,5 млн рублей, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на УМВД по Камчатскому краю.

Изъяты орудия лова, а также два транспортных средства. Возбуждено уголовное дело.