Москва и Урал первыми получат новейшие ракетные комплексы «Панцирь-СМ»

Первыми «СуперПанцири» после принятия их на вооружение получат зенитчики Западного и Центрального военных округов. Об этом в среду, 28 июля, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

«В ближайшей перспективе ожидаем поставку новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ», — заявил командующий 14-й армией ВВС и ПВО (входит в состав Центрального военного округа) генерал-майор Владимир Мельников.

Госиспытания этого ЗРПК планируется завершить в этом году. Обновленная версия обладает характеристиками, радикально превышающими базовый вариант, который создавался еще в начале 2000-х годов.

«Этот ЗРПК проявил себя как высокомобильный, помехозащищенный великолепный комплекс, который оценил весь мир, в том числе некоторые недружественные нам страны», — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По словам эксперта, на данный момент приоритет отдается в первую очередь тем округам, где комплексы, вероятнее всего, могут понадобиться. Их места дислокации определяются командованием в зависимости от степени важности объектов, которые предстоит охранять. Затем в плановом режиме модернизированные «Панцирь-СМ» будут направляться во все округа, заключил Бижев.

Модернизированную версию «Панцирь-СМ» впервые открыто продемонстрировали российской и иностранной публике на пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

На параде 2020 года «СуперПанцири» впервые представили и с другим новым боеприпасом — малогабаритными упрощенными ракетами с дальностью в 5–7 км. На место одного обычного транспортно-пускового контейнера можно будет установить четыре.

После завершения испытаний и принятия на вооружение «СуперПанцирей» ими могут оснастить новые части или перевооружить существующие. На данный момент в российских Вооруженных силах насчитывается около 200 обычных «Панцирь-С».

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