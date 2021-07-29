Россияне рассказали о связи внешнего вида с перспективами трудоустройства

Внешний вид остается одним из важнейших факторов при приеме сотрудника на работу, свидетельствуют результаты опроса цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и крупнейшей рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, большинство опрошенных HR-менеджеров (62%) считают внешний вид потенциального сотрудника «скорее важным», а для каждого пятого (20%) то, как выглядит кандидат, «очень важно».

Свыше половины работодателей (59%) признали, что при выборе кандидата внешний вид становился определяющим фактором при отказе в найме, даже если навыки потенциального сотрудника соответствовали требованиям.

При этом в практике 62% работодателей были случаи, когда они брали на работу понравившегося внешне человека с в целом подходящими, но при этом не выдающимися навыками.

На фигуру кандидата обращали внимание 32% HR-специалиста, при этом каждый пятый опрошенный менеджер (22%) считает негативным фактором лишний вес, который, по его мнению, является признаком лени человека, его неаккуратности, низкой работоспособности и отсутствия самоконтроля.

При этом соискатели гораздо реже работодателей считают, что привлекательный внешний вид может служить как преимущество при трудоустройстве (60% и 82% соответственно). Работников спрашивали, возникали ли в их жизни ситуации, когда работодатель взял их на работу, отдавая предпочтение внешнему виду, а не навыкам, или же напротив, отказал им в трудоустройстве из-за внешности. Положительный ответ дали 20% (получили работу), а 14% получили отказ.

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