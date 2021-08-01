Прямой эфир
Наука
Космонавты с МКС опубликовали видеоэкскурсию по модулю «Наука»
Мир
Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ
Мир
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
Происшествия
Открытое горение в нижегородском общежитии ликвидировано
Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарки на день рождения
Мир
Экс-секретарь СНБО Украины ударил советника главы офиса Зеленского
Спорт
Саблистка Позднякова сообщила о планах взять паузу в карьере после ОИ

Благодатная сила: как идет реставрация Новодевичьего монастыря

Работы планируют завершить в 2023 году
0
Слайдами
Списком
На весь экран
храм
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
На территории Новодевичьего монастыря в Москве продолжаются масштабные реставрационные работы. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Работы должны быть завершены в 2023 году
На весь экран
реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Уже отреставрированы колокольня, больничные палаты, Амвросиевская и Покровская церкви
На весь экран
реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Установлены новые иконостасы и иконы там, где их не хватало
На весь экран
реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Работы ведутся только в летний период из-за особенностей сохранения температурного режима в помещениях
На весь экран
реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Комплексная реставрация в монастыре проводится впервые
На весь экран
реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
По словам реставраторов, наиболее сложная часть работы — восстановление Смоленского собора, самого древнего здания в комплексе
На весь экран
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В ходе работ были сделаны важные открытия — в частности, обнаружены композиции XVI века с изображением ангелов
На весь экран
реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Также были вскрыты тябла (балки, на которых держались иконы) старого иконостаса, существовавшего до XVII столетия
На весь экран
реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Реставраторы не трогают старую живопись, лишь делая тонировку и поправляя штукатурку
На весь экран
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. В настоящее время архитектурный ансамбль имеет статус культурного наследия федерального значения.
На весь экран
храм
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021