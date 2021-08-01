Благодатная сила: как идет реставрация Новодевичьего монастыря

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
На территории Новодевичьего монастыря в Москве продолжаются масштабные реставрационные работы. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Работы должны быть завершены в 2023 году
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Уже отреставрированы колокольня, больничные палаты, Амвросиевская и Покровская церкви
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Установлены новые иконостасы и иконы там, где их не хватало
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Работы ведутся только в летний период из-за особенностей сохранения температурного режима в помещениях
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Комплексная реставрация в монастыре проводится впервые
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
По словам реставраторов, наиболее сложная часть работы — восстановление Смоленского собора, самого древнего здания в комплексе
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В ходе работ были сделаны важные открытия — в частности, обнаружены композиции XVI века с изображением ангелов
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Также были вскрыты тябла (балки, на которых держались иконы) старого иконостаса, существовавшего до XVII столетия
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Реставраторы не трогают старую живопись, лишь делая тонировку и поправляя штукатурку
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. В настоящее время архитектурный ансамбль имеет статус культурного наследия федерального значения.
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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