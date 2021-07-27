Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности

Российская делегация по главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым прибыла в Женеву на консультации с США по стратегической стабильности.

Ранее в этот день Рябков рассказал о том, что Москва на бумаге передала Вашингтону свои предложения по стратегической стабильности в преддверии консультаций.

При этом он указал на то, что подходы двух стран не во всем совпадают, но встреча как раз и проводится для запуска процесса и углубленного анализа того, где у России и США есть расхождения. Также консультации направлены на то, чтобы «попробовать нащупать» те направления для совместной работы, в которых есть перспектива.

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет в Женеве 28 июля. Переговоры состоятся в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, перспективы контроля над вооружениями.

Встреча глав государств состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Президенты провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе.

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

7 июля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что прошедший в Женеве российско-американский саммит может послужить началом стабилизации отношений между двумя странами.

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