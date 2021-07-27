Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская делегация по главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым прибыла в Женеву на консультации с США по стратегической стабильности.

Ранее в этот день Рябков рассказал о том, что Москва на бумаге передала Вашингтону свои предложения по стратегической стабильности в преддверии консультаций.

При этом он указал на то, что подходы двух стран не во всем совпадают, но встреча как раз и проводится для запуска процесса и углубленного анализа того, где у России и США есть расхождения. Также консультации направлены на то, чтобы «попробовать нащупать» те направления для совместной работы, в которых есть перспектива.

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет в Женеве 28 июля. Переговоры состоятся в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, перспективы контроля над вооружениями.

Встреча глав государств состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Президенты провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе.

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

7 июля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что прошедший в Женеве российско-американский саммит может послужить началом стабилизации отношений между двумя странами.

Новость дополняется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021