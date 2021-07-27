Подготовку к паводку начали в Еврейской автономной области

В правительстве Еврейской автономной области состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По данным, полученным от Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с учетом ситуации на Верхнем Амуре, на реке Зея, сбросов Бурейской ГЭС, стока реки Сургари, с 27 июля по начало августа ожидается подъем уровней воды. На реке Амур пройдет паводок с отметками ниже опасного явления. Отметка неблагоприятного явления пока ожидается только в Ленинске — 786 см, отмечает ИА EAOMedia.

Решено организовать работу оперативных групп администраций муниципальных образований и выставление временных гидрологических постов, привести в готовность силы и средства к своевременному реагированию, подготовить пункты временного размещения населения и спецтехнику, поддержать транспортное сообщение между населенными пунктами.