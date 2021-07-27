Популяцию диких гладиолусов обнаружили еще в одном районе Орловской области

На территории Знаменского района Орловской области обнаружено место произрастания диких гладиолусов (шпажник черепитчатый). Находку сделали сотрудники национального парка «Орловское полесье».

«Название объясняется тем, что листья этого растения по форме напоминают шпаги или небольшой меч, по латыни gladius. Именно такими небольшими мечами сражались гладиаторы на аренах Древнего Рима», — цитирует сообщение пресс-службы нацпарка InfoOrel.ru.

В Знаменском районе сотрудники «Орловского полесья» насчитали несколько сотен диких гладиолусов. Находка пополнит перечень объектов, состояние которых отслеживают специалисты.

Шпажник черепитчатый занесен в Красные книги Орловской, Брянской, Калужской, Липецкой и Тульской областей. В Орловской области этот вид отмечен в 15 районах.

По словам сотрудников нацпарка «Орловское полесье», растение известно с I века нашей эры. В средние века гладиолус был очень распространен, поэтому его использовали в пищу, в лекарственных целях. Впоследствии этот вид стал редким.