Мальчик из Австрии обрадовался «теплому ответу» от Путина

Мальчик из Австрии, попросивший российского лидера «не терять веру в Европу», воодушевился теплым ответом главы государства. Впечатления 10-летнего ребенка передал президент европейской экономической палаты Кристоф Ляйтль, через которого школьник и передал письмо.

«Я передал письмо послу РФ в Австрии господину Любинскому. И от президента Путина Маттиас получил ответ, который порадовал мальчика. Я поговорил с Маттиасом, он был воодушевлен, что получил ответ, к тому же такой теплый», — рассказал он.

Политик подчеркнул. что обращение ребенка показывает, что подрастающее поколение надеется на хорошее будущее и теплые отношения между Австрией и Россией, передает РЕН ТВ.

«Эти надежды оправдаются, если мы будем не выдвигать друг другу санкции и блокировать, а сотрудничать в экономической, культурной сферах, если будем решать актуальные политические проблемы. Инстинкты молодых людей зачастую яснее и понятнее, чем абстрактная политика многих», — отметил Ляйтль.

Мать мальчика Сюзанна Брандштеттер рассказала 22 июля, что идея принадлежала ребенку и ответа никто из них не ждал.

В своем письме Маттиас написал, что «в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней».

В МИД РФ в среду, 21 июля, ответили на письмо 10-летнего австрийца. По просьбе мальчика ему направили фото Путина с личным автографом и несколько книг о России и Москве, которые в том числе «помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык».