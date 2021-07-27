Взрыв прогремел рядом с халяльной мясной лавкой в Нидерландах

В нидерландском городе Хертогенбос прогремел взрыв рядом с халяльной мясной лавкой. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию Нидерландов.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. В результате случившегося была повреждена стеклянная дверь торговой точки. Правоохранители из соображений безопасности эвакуировали жителей 13 близлежащих домов.

«Мы также обнаружили одно взрывное устройство в неразорвавшемся виде возле магазина», — приводятся слова представителя полиции.

Неразорвавшееся взрывное устройство было обезврежено. После этого жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои жилища. Об обстоятельствах и мотивах нападения ничего неизвестно.

Во вторник мощный взрыв прогремел на территории крупного химического производства Chempark Leverkusen, расположенного в городе Леверкузен на западе ФРГ. В результате случившегося, по данным Welt, погиб один человек. При этом издание ZDF уточнило, что при происшествии восемь человек пострадали, еще четверо получили тяжелые ранения.