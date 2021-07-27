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В Рязанскую область поступили дополнительные 700 млн рублей

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В бюджет Рязанской области за два месяца дополнительно поступило 700 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Порядка 400 млн рублей предназначены на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в районных центрах. Еще 300 млн выделены на обеспечение сбалансированности бюджетов, уточняет РИА «7 новостей».

В общем с начала этого года регион получил 1,762 млрд федеральных средств. Из них 623 млн рублей пошли на дороги, более 450 млн – на выплаты детям от трех до семи лет, а почти 357 млн – на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Еще 157,3 млн рублей выделили на компенсации производителям муки и хлебопекам. 83,5 млн рублей направили на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных заболеваний.

Ранее в июле сообщалось, что федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей. Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином (есть в распоряжении «Известий»). При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит в 1,25 трлн.

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