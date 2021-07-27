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Нарушения в детских лагерях Оренбуржья нашел Роспотребнадзор

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Специалисты Роспотребнадзора проинспектировали 411 оздоровительных лагерей Оренбургской области. Они взяли 269 проб пищевых продуктов, готовых блюд, питьевой воды и почвы.

В 1,5% проб молочной продукции выявлено несоответствие по физико-химическим показателям, в 0,5% проб пищевых продуктов — по микробиологическим показателям.

Пробы питьевой воды и готовых блюд соответствуют нормативам. Однако у инспекторов возникли вопросы к соблюдению санитарного режима, ведению журналов, правилам мытья посуды, использованию кухонной посуды и разделочного инвентаря без учета маркировки.

Также сотрудники управления проверили 96 предпринимателей. Из них с несоблюдением санитарных требований работали порядка 20%.

По фактам нарушений составили 198 административных протоколов. Исполнение предписаний находится на контроле, сообщает 56orb.ru.

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