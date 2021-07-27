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В Омске задержали продававшего поддельные ПЦР-тесты на COVID-19 мужчину

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску задержали 34-летнего мужчину, который изготавливал и продавал поддельные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом во вторник, 27 июля, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

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Как указали в ведомстве, правоохранители обнаружили в социальных сетях аккаунт, предлагающий изготовление поддельных справок о наличии антител к COVID-19 и результатов ПЦР-тестов. Продавцом оказался ранее судимый 34-летний житель Центрального округа.

Он изготавливал документы, доставлял их с помощью сервиса такси в обусловленное заранее место. Стоимость справки оценивалась в 2,7 тыс. рублей, деньги предлагалось перечислить на указанный злоумышленником расчетный счет.

«Омич был задержан с поличным. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у мужчины две, как он пояснил, самостоятельно изготовленные им печати одного из медицинских учреждений города, а также личные печати врачей. По изъятым материалам назначены исследования, которые подтвердили факт подделки», — говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в УМВД.

Ранее в этот день в Москве правоохранители задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Полицейскими установлено, что злоумышленники через сайт в интернете предлагали приобрести поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19. Фальшивые сертификаты доставлялись клиенту с помощью курьера.

Злоумышленник признался в противоправной деятельности. По его словам, он продавал поддельные документы по 5 тыс. рублей.

23 июля сообщалось, что правоохранители в Москве с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Было возбуждено 60 уголовных дел.

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