Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

В Кремле прокомментировали позицию Польши по «Северному потоку – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не понимает причин негативного отношения Варшавы к газопроводу «Северный поток 2». Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поставили на «поток»: что меняет ввод нового трубопровода для России и Европы
Аналитики оценили последствия запуска «СП-2»

По его словам, газопровод важен и полезен для всего европейского континента, проект внесет вклад в энергобезопасность Европы, подчеркнул представитель Кремля.

«Он [проект строительства газопровода] близок к завершению, и, конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям», — сказал Песков.

26 июля заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что страна несколько лет препятствовала запуску газопровода. По мнению Варшавы, проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы, добавляет «Газета.ру».

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по проекту. Отмечается, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей Москвы.

ФРГ также выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и создаст фонд размером $1 млрд, который обеспечит ее энергобезопасность.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021