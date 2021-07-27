В Кремле прокомментировали позицию Польши по «Северному потоку – 2»

Москва не понимает причин негативного отношения Варшавы к газопроводу «Северный поток – 2». Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, газопровод важен и полезен для всего европейского континента, проект внесет вклад в энергобезопасность Европы, подчеркнул представитель Кремля.

«Он [проект строительства газопровода] близок к завершению, и, конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям», — сказал Песков.

26 июля заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что страна несколько лет препятствовала запуску газопровода. По мнению Варшавы, проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы, добавляет «Газета.ру».

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по проекту. Отмечается, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей Москвы.

ФРГ также выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и создаст фонд размером $1 млрд, который обеспечит ее энергобезопасность.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.