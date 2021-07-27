Мошенники разработали новые методы махинаций в мессенджерах

Стали известны новые методы махинаций в мессенджерах. Сначала пользователь получает сообщение о выигрыше крупной суммы. Затем мошенники просят оплатить комиссию за операцию по переводу средств. В итоге жертва вводит данные, открывая доступ к счету преступникам, сообщает телеканал «Известия». Эксперты напомнили, что взносы за конкурс просят только мошенники.

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