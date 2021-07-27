Липецкая область готовит защиту от вируса АЧС

В Липецкой области принимаются превентивные меры, направленные на защиту региона от вируса африканской чумы свиней (АЧС). В региональном управлении ветеринарии назвали крайне напряженной ситуацию с заболеваемостью АЧС на территории России.

Так, по данным ведомства, особое опасение вызывают вспышки АЧС в Орловской, Курской, Воронежской и Тульской областях. Все они граничат с Липецкой областью. Всего же в России в режиме карантина по АЧС значатся 53 очага. В дикой фауне среди популяции кабанов имеется 38 инфицированных объектов.

По распоряжению управления ветеринарии в Липецкой области усилили лабораторный мониторинг на свиноводческих предприятиях и в дикой природе. Не так давно прошли учения по отработке алгоритма действий в случае заноса АЧС на территорию региона, пишет GOROD48.