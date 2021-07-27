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Особый противопожарный режим ввели в Приморском крае

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Особый противопожарный режим, запрещающий гражданам находиться в лесах и разводить открытый огонь, ввели на территории 12 районов Приморья. Об этом 27 июля говорится в сообщении на сайте правительства региона.

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Распоряжение об этом подписала первый вице-губернатор, глава правительства Приморского края Вера Щербина. Режим ввели на территориях Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов.

«Главам указанных муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности», — отметили местные власти.

Главному управлению МЧС по Приморскому краю рекомендовано проводить обходы населения, чтобы ознакомить жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности. Полиция усилит охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и прилегающих к ним территорий.

В настоящее время на территориях Кавалеровского района и Тернейского округа продолжаются лесные пожары, вызванные сухими грозами.

Затяжная жара с температурой воздуха до +40 градусов на территории Приморья наблюдается с 17 июля. Спада температуры не ожидается.

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