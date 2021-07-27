В ГД раскритиковали призыв Турции смириться с поставками оружия на Украину

Поставки турецкого оружия на Украину вряд ли будут способствовать развитию сотрудничества между Москвой и Анкарой. Об этом во вторник, 27 июля, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

«Профессор известного турецкого университета Хасан Унал призвал Россию «не делать выводов» из решения турецких властей о поставке ударных беспилотников на Украину. Видимо, его логику нужно понимать следующим образом — мы будем «прикармливать» Украину оружием и таким образом провоцировать эскалацию военного конфликта на ее территории. Но при этом Россия должна с пониманием относиться к нашей позиции и продолжать с нами сотрудничать», — предположила она.

По словам Паниной, высказывание профессора можно было бы рассматривать как частное мнение, однако необходимо учитывать, что Унал является известным политиком и состоит в хороших отношениях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так что его слова во многом отражают позицию Анкары.

Кроме того, Панина напомнила, что в последнее время в регионе постоянно сохраняется «взрывоопасная обстановка», например в Сирии, Азербайджане, Армении или Грузии.

«Перечень горячих точек можно было бы продолжать и дальше. Все они находятся в непосредственной близости от российских границ. И повсюду наши турецкие друзья пытаются извлечь собственную политическую и экономическую выгоду из постоянно тлеющих региональных противоречий. <…> Вряд ли Россия будет спокойно наблюдать за столь сомнительными действиями у себя под боком», — указала депутат.

Несмотря на то что РФ и Турция активно взаимодействуют в различных сферах, вряд ли шаги Анкары, направленные на вооружение Украины, будут способствовать развитию этого сотрудничества, заключила Панина.

Ранее в этот день Унал сказал, что переговоры Анкары и Киева по поставкам оружия Украине не должны влиять на отношения Турции с Россией. По его словам, РФ надо смириться с дальнейшим развитием связей между двумя странами. Как отметил профессор, поставки пары десятков турецких беспилотников не сделают Вооруженные силы Украины превосходящими по мощности Россию.

Кроме того, он добавил, что у Турции хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому страна может быть посредником между сторонами.

15 июля стало известно, что Турция поставила ВМС Украины первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Указывалось, что комплекс даст возможность вести эффективное «наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей», а также поражать «высокоточными средствами» наземные и надводные объекты противника.

До этого, 20 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что страна приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории. По его словам, Киев закупает военную технику не для нападения, «а чтобы защитить себя».

На вопрос, может ли Украина использовать БПЛА в Донбассе, министр ответил, что в случае крупномасштабного конфликта Киев будет «применять беспилотники в любой части украинской территории».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Известиями» заявил, что на этом фоне следует пригласить послов Украины и Турции.