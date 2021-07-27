В Сети появился первый трейлер фильма «Армия воров» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер зомби-фильма «Армия воров». Ролик доступен на официальном YouTube сервиса с 26 июля.

Картина должна стать приквелом к предстоящему фильму режиссера Зака Снайдера «Армия мертвецов». Режиссером выступил Маттиас Швайгхефер, который сыграет и одну из главных ролей в проекте. Сценаристом и продюсером стал Зак Снайдер. В фильме также появится звезда сериала «Игра престолов» Натали Эммануэль и артист «Вавилона» Стюарт Мартин, пишет «Федеральное агентство новостей».

По сюжету группа талантливых американских преступников на фоне вспышки зомби-апокалипсиса решают совершить ограбление самых охраняемых сейфов в Европе.

Премьера фильма ожидается уже осенью на Netflix, точной даты пока не сообщается, отмечает телеканал «360».

9 июля сообщалось, что российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» режиссера Олега Трофима возглавил мировой рейтинг Netflix. Картина сумела обойти в мировом рейтинге популярности фильмы «Варкрафт», «Улица страха. Часть 1: 1994».