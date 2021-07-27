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Туроператоры назвали топ дешевых направлений для отдыха с детьми в августе

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Дешевле всего в середине августа отдых для семьи с ребенком обойдется на Черноморском побережье: так, неделя в гостевом доме в Сочи на двоих взрослых с ребенком будет стоить всего в 10,8 тыс. рублей — и это без учета государственного кэшбека в 20%, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».

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По данным туроператора TUI Россия, недельное проживание в августе в гостевом доме без питания в Сочи обойдется на семью из трех человек (родители и ребенок семи лет) от 14 946 рублей. Если добираться на отдых самостоятельно не хочется, можно забронировать полноценный тур.

«Но нужно понимать, что загрузка российских курортов в августе довольно высокая, иногда возникают сложности с подтверждением проживания. Минимальная цена за тур в Краснодарский край — 54 тыс. рублей на семью из трех человек», — сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Один из самых доступных вариантов для познавательного отдыха семьи с ребенком в августе — Санкт-Петербург с его музеями, парками, общественными пространствами и побережьем Финского залива. Неделя на семью из трех человек в мини-отеле в 30 минутах от центра города будет стоить 11,7 тыс. рублей, отметили в «Алеане». По данным TUI Россия, экскурсионный тур в Петербург на три дня без перелета обойдется семье в 21 тыс. рублей.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уставшие и с детьми: где провести бюджетный отпуск с семьей в августе

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