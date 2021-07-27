Адвокат Бритни Спирс потребовал передать ее финансы под контроль аудитора

Новый адвокат американской поп-певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал передать контроль над ее финансами профессиональному аудитору. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документы суда.

В своем ходатайстве Розенгарт просит отстранить отца артистки Джейми Спирса от опекунства, поскольку это отвечает интересам лица под опекой и передать контроль над ее финансами аудитору Джейсону Рубину.

Как отмечается в документе, Рубин, который специализируется на судебной бухгалтерии и неоднократно имел дело со случаями передачи обязательств по опекунству, должен «получить доступ ко всем документам и отчетности, относящейся к финансам» певицы. Слушания о передачи опекунства, назначены в суде в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на 13 декабря текущего года. Ранее новый адвокат Спирс заявлял о том, что намерен добиваться в суде отстранения ее отца от опекунства над ней.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн.

Мэтью Розенгарт — бывший федеральный прокурор. Он на протяжении многих лет представлял ряд известных клиентов, включая Стивена Спилберга, Шона Пенна, Бена и Кейси Аффлеков.

15 июля поклонники американской поп-певицы Бритни Спирс прошли маршем по улицам городов США с требованием к конгрессу США провести реформу системы опекунства в стране.

23 июня 39-летняя артистка выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

1 июля суд в Лос-Анджелесе отказал американской поп-певице в удовлетворении прошения об отстранении ее отца от контроля за многомиллионным состоянием исполнительницы.

Джеймс Спирс 13 лет контролирует вопросы, касающиеся личной жизни, финансов и карьеры своей дочери. Он был назначен опекуном Бритни Спирс в 2008 году после того, как она была госпитализирована из-за нервного срыва.

В 2020 году суд в Лос-Анджелесе дважды — в августе и ноябре — отклонял иск певицы с требованием лишить отца роли опекуна. В качестве протеста против решения она отказалась продолжать концертную деятельность, пока отец управляет ее делами.