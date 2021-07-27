Роман Виктора Ремизова имеет все шансы получить «Большую книгу»

Панорамный роман о сталинских стройках «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова стал лидером продаж в сегменте современной большой прозы на платформе «ЛитРес».

Критики сравнивают его с «Обителью» Захара Прилепина и говорят о его кинематографическом потенциале. Одновременно на портале LiveLib, тоже принадлежащем «ЛитРесу», идет открытое финальное голосование читателей за лауреатов крупнейшей национальной литературной премии «Большая книга», и текст Виктора Ремизова набирает больше всего голосов.

«Трагедия семьи — одна из центральных тем «Вечной мерзлоты». Нам сегодняшним очень непросто воспринять многие вещи. Поэтому книга написана в неторопливой манере, чтобы была возможность прочувствовать то время во всей полноте», — говорит писатель.

Полностью читайте в эксклюзивном интервью Виктора Ремизова «Известиям», которое выйдет в 10:00 во вторник, 27 июля:

«Советские люди выстояли против сталинизма»