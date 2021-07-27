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Ученые занялись поиском бактерий для утилизации медицинских масок
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Ученые занялись поиском бактерий для утилизации медицинских масок

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Исследователи из Кубанского государственного университета ищут бактерии, способные эффективно разлагать полипропилен — основной компонент медицинских масок. Отыскав их, ученые смогут разработать так называемый биопрепарат (биологическое средство, содержащие в своем составе микроорганизмы), который позволит утилизировать средства индивидуальной защиты без вреда для природы. Предполагается, что это будет комбинация из бактерий.

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Сейчас разработчики исследуют три типа почвы на наличие нужных бактерий: урбанозема (характерного для города), чернозема и берегового грунта. Чтобы проверить, повлияет ли глубина расположения маски на степень ее биодеградации, их расположили в два слоя. Так изделия смогут «попробовать на вкус» как аэробные бактерии, так и анаэробные. Первый вид живет только в присутствии кислорода, второй же в этом химическом элементе не нуждается.

«На поверхности масок образуются бактериальные биопленки. Если конкретные бактерии образовали пленку на маске, значит, они нашли там что-то «вкусное». Далее мы планируем изъять эти биопленки и посеять на особые среды, которые содержат только полипропилен. Ведь на масках бактерии мог заинтересовать не только он, но и другие налипшие вещества. И остается просто наблюдать — если количество каких-либо организмов сильно выросло в среде полипропилена, следовательно, они активно его разлагают», — пояснила участница проекта с кафедры генетики, микробиологии и биохимии биофака КубГУ Юлия Худякова.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разлагайтесь удобнее: какие бактерии утилизируют медицинские маски

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