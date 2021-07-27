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При продаже жилья обяжут рассказывать о плате за ЖКУ
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При продаже жилья обяжут рассказывать о плате за ЖКУ

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Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду. Таким образом можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта, сказано в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»). Документ направлен премьер-министру Михаилу Мишустину для утверждения.

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Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году, в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. В правительстве запрос «Известий» перенаправили в Минстрой. Там на момент публикации не ответили. В Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство в подготовке проекта документа не участвовало. «Известия» направили запрос в Минэк.

Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года, напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова. Самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии — А++, самый низкий — G, сказала она.

Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ на кв. метр может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания, рассказала член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова. По словам Ирины Булгаковой, итоговая сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, и так далее. При равных условиях потребление энергии в здании с классом А++ ниже более чем вдвое, чем в здании с классом G, указала она.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Указать класс: при продаже жилья обяжут информировать о стоимости ЖКУ

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