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Пожар в жилом доме в Нефтеюганске полностью ликвидировали

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Пожар в 24-квартирном деревянном жилом доме в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа полностью ликвидировали. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба регионального МЧС во вторник, 27 июля.

Отмечается, что в 02:40 удалось локализовать возгорание на площади 720 кв. м, а в 03:17 была объявлена полная ликвидация пожара. Также в ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в этот же день сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). Огнем охвачено два подъезда двухэтажного дома. Из дома были эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей.

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