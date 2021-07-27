Экс-премьер Туниса заявил о готовности передать полномочия преемнику

Уволенный президентом Туниса Каисом Саидом в воскресенье со своего поста премьер-министр страны Хишам аль-Мешиши в понедельник, 26 июля, заявил, что готов передать свои полномочия новому главе правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он передаст свои полномочия человеку, который будет назначен президентом республики «в соответствии с традициями государства». Кроме того, Мешиши отметил, что не намерен занимать какую-либо государственную должность.

«Чтобы сохранить безопасность тунисцев, я объявляю, что поддерживаю наш народ и его права», — добавил он и пожелал успехов новой правительственной команде.

Ранее, 25 июля, президент Туниса лишил премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши полномочий, а членов парламента — неприкосновенности. Саид также заморозил права депутатов страны и решил назначить нового премьер-министра.

В Тунисе проходят протесты. Участники требуют роспуска парламента, а также смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране. В связи с этим президент страны Каис Саид 26 июля издал указ о введении запрета на перемещения людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19:00 до 06:00 начиная с понедельника, 26 июля, по пятницу, 27 августа 2021 года.

По словам востоковеда Роланда Биджамова, причина кризиса в Тунисе заключается в тяжелом экономическом положении в стране, которое усугубилось на фоне пандемии коронавируса. Вместе с тем он отметил: если большинство граждан поддержат президента, то ситуацию в стране удастся нормализовать.