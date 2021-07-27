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Посетитель ресторана в Москве открыл стрельбу из пистолета

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Посетитель ресторана в Москве открыл стрельбу из пистолета после того, как жители дома сделали ему замечание из-за шума. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 27 июля.

По информации телеканала, инцидент произошел на Новодевичьем проезде в центре Москвы.

Жильцы дома, на первом этаже которого располагается ресторан, сделали замечание вышедшей из него шумной компании. Кроме того, они вылили на нарушителей тишины стакан воды. В ответ в адрес жильцов последовали угрозы, а один из стоявших перед рестораном даже достал пистолет и выстрелил в воздух. Впрочем, он ни в кого не попал.

Предположительно, стрелявшим мог быть сотрудник правоохранительных органов.

На месте событий работает следственная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 24 июля, в Архангельске на выставке современного искусства произошла массовая драка. Участниками стали местные жители и приехавшие на находящийся в черте города Кегостров художники. Словесный конфликт завязался еще на выставке, на причале же началась потасовка. У приехавших на остров были с собой перцовые баллончики, которые они с отплывающего теплохода попытались распылить на оставшихся на берегу участников конфликта.

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