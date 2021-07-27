Горбунова упала с велосипеда в ходе Олимпиады и вышла с дистанции

Россиянка Анастасия Горбунова в ходе соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх в Токио упала с велосипеда и досрочно вышла с дистанции. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает «РИА Новости».

Женские соревнования по триатлону состоялись во вторник в условиях неблагоприятной погоды, причиной которой стал тайфун. Российская спортсменка преодолела плавательный этап, однако в процессе гонки на велосипедах Горбунова упала на мокрой трассе и не смогла дальше участвовать в состязании.

В триатлоне участники преодолевают вплавь расстояние в 1,5 км, еще 40 км — на велосипеде и еще 10 км — бегом.

Накануне, 26 июля, стало известно о том, что триатлонистку Юлию Елистратову, представляющую Украину на Олимпийских играх в Токио, отстранили от участия в соревнованиях по причине положительного теста на эритропоэтин.