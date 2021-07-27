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Около трети российских школ переплачивают за интернет
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Около трети российских школ переплачивают за интернет

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Почти треть российских школ переплачивают за интернет, говорится в исследовании ОНФ. Его руководство направило в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко рекомендации по единому тарифу и качеству услуг для общеобразовательных учреждений.

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В сентябре 2020 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг качества интернет-услуг почти в 2,7 тыс. образовательных учреждений из 73 регионов. Результаты оказались возмутительными, сообщила «Известиям» сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Было выявлено, что 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% расходуют втрое больше средств.

«Таким образом, около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью», — пояснила сопредседатель ОНФ.

В письме Дмитрию Чернышенко обозначено три инициативы. Предлагается провести мониторинг стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа общеобразовательных организаций к интернету. Также следует определить причины существенного превышения стоимости услуг над средним значением по стране. И последнее — рассмотреть вопрос о разработке механизма по определению и фиксации единого для всех школ тарифа на оплату услуг провайдера по обеспечению доступа к интернету, а также о принятии единого для всех регионов РФ стандарта качества предоставляемого общеобразовательным организациям соединения.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цена на всех: кабмину предложили установить единый интернет-тариф для школ

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