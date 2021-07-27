Жилой дом загорелся в Нефтеюганске на площади 700 кв. м

Пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону во вторник, 27 июля.

По информации ведомства, огнем охвачено два подъезда двухэтажного дома. Площадь возгорания составила 720 кв. м. Из дома были эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей.

Пожару присвоен второй номер сложности.

По предварительным данным, никто не пострадал. Возгорание локализовано. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 26 июля, неэксплуатируемое здание загорелось в городе Родники в Ивановской области на площади 500 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. В тушении задействованы 42 человека и 13 единиц специальной техники.