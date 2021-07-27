Нежилое здание загорелось в Ивановской области на площади 500 кв. м

Неэксплуатируемое здание загорелось в городе Родники в Ивановской области на площади 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в понедельник, 26 июля.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. В МЧС уточнили, что пожару был присвоен второй номер сложности, также сообщалось об угрозе распространения возгорания на соседние здания.

«В 23:30 очаг пожара был локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Пока данных о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 42 человека и 13 единиц специальной техники.

25 июля в Санкт-Петербурге загорелось административное здание на Лиговском проспекте. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Было эвакуировано 15 человек. С отравлением госпитализировали девушку, также помощь потребовалась пожарному.