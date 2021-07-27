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Армия
В Минобороны рассказали о планируемых военных учениях Ленинградской ВМБ

В Минобороны рассказали о планируемых военных учениях Ленинградской ВМБ

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Министерство обороны России намерено провести крупные военные учения береговых войск Ленинградской военно-морской базы (ВМБ) в рамках отработки защиты Санкт-Петербурга с моря, о чем стало известно во вторник, 27 июля.

Уточняется, что одним из элементов военных учений должна стать отработка создания минной позиции в Финском заливе, имитацией которой займутся корабли Балтийского флота. Параллельно на острове Котлин, расположенном под Кронштадтом, ожидается размещение новейших комплексов «Бал» и «Бастион».

Также планируется, что учения Ленинградской ВМБ выступят в качестве части подготовки к крупнейшим стратегическим маневрам «Запад-2021», которые состоятся на российско-белорусских полигонах в период с 10 по 16 сентября. Источники «Известий» в Минобороны сообщили о том, что береговые ракетные комплексы планируется временно перебросить на территорию острова Котлин и развернуть на необорудованных ранее позициях.

Военный историк Дмитрий Болтенков в своем комментарии «Известиям» рассказал о том, что по причине особого расположения Санкт-Петербурга на побережье Балтийского моря вопросы безопасности города волновали российское правительство со времен Петра Первого. Это обусловлено вероятностью нанесения потенциального вражеского удара со стороны моря.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С «Бала» на корабль: Минобороны отработает перекрытие Финского залива

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