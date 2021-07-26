МВД изучит видео с разогнавшимся до 80 км/ч электросамокатом

Полиция Москвы изучает кадры, на которых видно, как мужчина на электросамокате едет со скоростью 80 км/ч. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Столичные полицейские изучают видео», — отметили в ведомстве.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на проспекте Вернадского. Ранее в Сети появилось видео, снятое из автомобиля, на котором самокатчик едет на одной скорости с автомобилями. При этом мужчина ехал быстрее, чем автомобиль очевидца, скорость которого в этот момент составляла 80 км/ч.

В ролике заметно, что экстремал проехал мимо экипажей ГИБДД, которые никак не отреагировали на увиденное.

Ранее, 25 июля, стало известно, что в России за полгода произошло 180 аварий с электросамокатами. В авариях погибли пять человек, еще 188 пострадали. Статус средств индивидуальной мобильности еще не определен, соответствующий законопроект уже разрабатывает Минтранс.

В июне МВД России заявило о росте аварий с участием электросамокатов с начала года на 195%. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с января по май произошло 112 ДТП, в ходе которых два человека погибли, 119 пострадали. Лидером по числу таких аварий стала Москва, где произошло 24 ДТП, в Санкт-Петербурге зафиксировано 22 аварии.