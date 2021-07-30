Документы страны: подведены итоги фотоконкурса имени Александра Ефремова

Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Кристина Бражникова
В Тюмени подвели итоги ежегодного Межрегионального конкурса репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова». В категории «Герой нашего времени» представлена серия работ Кристины Бражниковой «Стальная бабушка». 99-летняя ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 с VR-эффектом полного погружения. В паре с Марией Денисовной летал Герой Российской Федерации, действующий летчик, подполковник Андрей Дьяченко. Остальные финалисты конкурса — также в фотогалерее «Известий»
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Татьяна Никитина
«Хозяйка сельского дома» Ольга проживает в небольшом городе Вологодской области. Свой дом и немалое хозяйство на сельско-городской окраине она придумала и воплотила в жизнь сама. Дети выросли и уехали в большие города. А на участке, как и прежде, ежедневно кипит работа. У Ольги есть помощник для тяжелых физических нагрузок, с остальными делами она справляется сама
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Петр Земляных
Герой фоторепортажа Петра Земляных «Блаженны нищие духом» московский живописец Евгений Корнильцев-Быстринский однажды бросил столицу и вернулся на малую родину — в полузаброшенную деревеньку Быстрая, что в Голышмановском районе Тюменской области, где жилыми осталось пять домов, включая и его собственный. Он восстановил здание бывшей школы и устроил в нем школу художественную, где не только занимается со специально приезжающими из Голышманово любителями рисования, но еще и проводит регулярные выставки
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Баранов Василий
Серия фотографий Василия Баранова «Ершовская премия в лицах» показывает будни и праздники села Ершово, что в Ишимском районе Тюменской области
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Алексей Павлов
В номинации «Федеральный репортаж» представлена серия Алексея Павлова из Санкт-Петербурга «Время быть вместе»
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Максим Коротченко
Эта съемка Максима Коротченко рассказывает о последних пациентах последнего в России лепрозория, интерната для больных проказой
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Александр Ощепков
Так в этом году в Новосибирске поздравляли ветеранов — от всей души, но с соблюдением строгих карантинных мер
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Павел Волков
Жестокая правда конфликта в Нагорном Карабахе, обострившегося в очередной раз в 2020 году, — в объективе Павла Волкова
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Илья Курбатов
Илья Курбатов методично запечатлел все этапы строительства нескольких жилых комплексов в родной Тюмени
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Станислав Баев
Станислав Баев подготовил репортаж о тушении пожара в Тюмени
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Андрей Смольников
Серия работ Андрея Смольникова «Между небом и землей. Недосказанное» рассказывает о прекрасных, добрых и гостеприимных людях горных районов Дагестана
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Владимир Севриновский
Владимир Севриновский посвятил свою серию «Ворон белый. Ворон черный» шаманам Таймыра
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Лариса Михайлова
«Счастливый человек» — фотоистория о геологе, путешественнике и исследователе Андроне Всеславиче Белькевиче
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Фото: «Сибирьфотофест-Тобол, имени Александра Ефремова»/Валентина Половникова
Валентина Половникова из Томска запечатлела дом, в котором провела детство и юность, в серии работ, названной просто «Дом детства. Прощание»
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