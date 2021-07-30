Документы страны: подведены итоги фотоконкурса имени Александра Ефремова

Герой фоторепортажа Петра Земляных «Блаженны нищие духом» московский живописец Евгений Корнильцев-Быстринский однажды бросил столицу и вернулся на малую родину — в полузаброшенную деревеньку Быстрая, что в Голышмановском районе Тюменской области, где жилыми осталось пять домов, включая и его собственный. Он восстановил здание бывшей школы и устроил в нем школу художественную, где не только занимается со специально приезжающими из Голышманово любителями рисования, но еще и проводит регулярные выставки