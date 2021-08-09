Голосовой помощник: как найти информацию о едином дне голосования

Через два месяца в России пройдет единый день голосования. Избирателю не всегда легко разобраться в том, кого ему предстоит выбирать — на каких уровнях проводится голосование, сколько бюллетеней заполнять, какие кандидаты вообще баллотируются на различные выборные должности. «Известия» собрали информацию о едином дне голосования.

Кого и когда будут выбирать

Единый день голосования в России в 2021 году пройдет 19 сентября. В этом году россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы, из которых 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Кроме того, в девяти регионах будут избирать главу субъекта Российской Федерации. Досрочные выборы пройдут в Хабаровском крае, в Белгородской, Пензенской областях и республике Мордовии, плановые выборы главы региона пройдут в республиках Тыва и Чечня, а также в Ульяновской, Тульской и Тверской областях.

Голосовой помощник Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В 39 регионах страны пройдут выборы в парламенты субъектов РФ. Кроме того, состоятся многочисленные местные выборы . Впервые пройдут выборы Совета Федеральной территории Сириус. Закон об особом статусе Сириуса президент России Владимир Путин подписал 22 декабря. Это экономически самостоятельная территория, со своим бюджетом и имуществом. Федеральная территория выросла из проекта «Сириус», созданного для выявления и поддержки талантливых детей. Возможность создания федеральных территорий появилась после принятия поправок в Конституцию в 2020 году. У Сириуса уже есть врио главы территории — Андрей Столяров. Представителя в Федеральном Собрании от Сириуса по одномандатному округу не будет.

Как узнать свой избирательный округ и участок

Получить информацию об избирательных комиссиях можно на сайте ЦИК по ссылке, где нужно ввести адрес места жительства с точностью до квартиры . После этого на сайте ЦИК будет предоставлена информация об избирательной комиссии, в том числе ее номере, адресе и составе, а также об адресе помещения для голосования. Как правило, адрес избирательной комиссии и помещения для голосования совпадает.

Голосовой помощник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Кроме того, в выпадающем списке появится информация о вышестоящих избирательных комиссиях с телефонами и адресами.

Система вполне понятная, позволяющая в одном месте узнать основную информацию о выборах. Тем, у кого в номере дома есть литера, нужно подставить букву через пробел после основного номера, либо наоборот — написав ее без пробела . Например, В Ульяновске написание номера дома 40А по улице Кузоватовской без пробела не позволяет системе обнаружить адрес, а в Уфе дом 19А по улице Ленина пишется без пробела.

Как узнать, в каких выборах участвовать

Эта же страница поможет выяснить, в каких выборах вы можете участвовать в этом году как избиратель. Сразу после карты, на которой показано расположение избирательного участка, расположена информация о выборах, проходящих на этом участке . Для всех участков это выборы депутатов Госдумы России восьмого созыва, а также — при наличии — местные выборы. Например, для жителей Кутузовского проспекта в Москве — это только выборы в Госдуму, а для жителей Белгорода — это выборы в Госдуму и выборы губернатора. Указываются при наличии и муниципальные выборы.

Голосовой помощник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Работа с поиском кандидатов продолжается на этой же странице. Предположим, что вы живете на улице Гоголя в Белгороде. Нажав ссылку на выборы депутатов Госдумы, вы получите общую информацию о голосовании: ее системе (смешанная — пропорциональная и мажоритарная), дате (это многодневное голосование — с 17 по 19 сентября), возможности электронного дистанционного голосования. Изучив эту информацию, можно нажать на вкладку «Информирование о кандидатах». Здесь появятся данные о кандидатах, выдвинутых именно по округу жителя улицы Гоголя в Белгороде. В нашем примере — это восемь человек, претендующих на место в Госдуме по одномандатному округу. Указаны ФИО кандидата, его дата рождения, политическая партия, от которой он выдвинут, также приводится информация о том, зарегистрирован он ЦИК или еще нет. По каждому из кандидатов приводится и более подробная информация, если нажать на его фамилию: в том числе сведения о месте работы, о судимости, статусе иноагента и т. д.

К слову, партии могут подавать документы для регистрации федерального списка кандидатов в Госдуму до 4 августа 2021 года. Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, также должны представить документы до 4 августа. Решение о регистрации федерального списка кандидатов либо мотивированное решения об отказе в его регистрации ЦИК России должен принять не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов. Поэтому пока окончательного списка зарегистрированных кандидатов нет, сейчас вы увидите лишь выдвиженцев.

На вкладке «Информирование об избирательных объединениях» можно получить информацию о политических партиях, принимающих участие в выборах. Этот список одинаков для всех округов.

Следующая вкладка — результаты выборов — не актуальна до окончания голосования.

Шесть способов узнать информацию о выборах

На сайте ЦИК есть шесть цифровых сервисов, которые помогут избирателям. Один из них — «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» — уже описан нами в предыдущей главке. Второй цифровой сервис — Информирование о включении в список на избирательном участке. Здесь житель может направить запрос о включении его в список избирателей по конкретному адресу. Ответ придет на электронную почту.

Сервис «Информирование о факте подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и результатах его обработки» позволяет проверить и уточнить, учтено ли заявление избирателя о включении в список избирателей на участке не по месту прописки, а по месту фактического нахождения. Здесь вам понадобятся серия и номер паспорта.

Голосовой помощник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тут нужно уточнить, что подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно будет со 2 августа по 13 сентября через портал «Госуслуги», через территориальную избирательную комиссию (ТИК) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 8 по 13 сентября соответствующее заявление можно подать в участковую избирательную комиссию (УИК). Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать на выборах — депутатов Госдумы, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также депутатов законодательных органов государственной власти регионов.

Еще один сервис, который может понадобиться избирателям — «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения» — дает информацию по адресу прописки о выборах, в которых вы сможете принять участие. Эта же информация, по сути, доступна в сервисе «Информирование об избирательных комиссиях», что подробно описано нами в предыдущей главе.

Аналогичная ситуация с сервисом «Информирование о кандидатах и избирательных объединениях» — все эти сервисы связаны один с другим, и воспользовавшись одним из них, можно получить полную информацию по другому.

Последний сервис — «Информирование о результатах выборов и референдумов и сроках их проведения» — пока не актуален, но будет самым важным после проведения голосования.