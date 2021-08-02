Коварная Западня: как кубинцы выбираются из кризиса

Пандемия еще больше подкосила кубинскую экономику, много лет страдавшую от санкций и торгового эмбарго со стороны США. По словам министра экономики Алехандро Хиля Фернандеса, в 2020 году она сократилась на 11%, что стало самым сильным спадом с момента распада СССР, в результате которого остров Свободы лишился множества союзников и торговых партнеров. Как в сложившихся условиях живут кубинцы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Во время предыдущего глубокого кризиса в 1993 году кубинская экономика упала на 14%
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
По оценке западных наблюдателей последствия нынешнего спада страна сможет преодолеть лишь через несколько лет
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует, что в 2021 году кубинская экономика может вырасти только на 2,2%
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Одним из главных источников валютных поступлений в страну была продажа услуг, в частности медицинских, в соседние страны — многие годы дружественные социалистические государства принимали кубинских врачей и платили правительству за их работу. По информации кубинского правительства, в бюджет благодаря этому ежегодно поступало около $7 млрд
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
После смены власти в Бразилии, Боливии и Эквадоре, а также экономического кризиса в Венесуэле спрос на услуги кубинских профессионалов снизился. А введенные Дональдом Трампом ограничения на отправку денежных переводов еще больше усугубили ситуацию
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Пандемия вынудила закрыть границы для туристов с 1 апреля 2020-го, в результате страна лишилась еще одного важного источника дохода. Если раньше она получала от туризма ежегодно около $3 млрд, то теперь не дотягивает и до $1 млрд
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Сокращение валютных поступлений сказалось на импорте — правительству стало еще сложнее закупать за границей даже товары первой необходимости
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Качество жизни на Кубе еще больше снизилось. В середине июля в стране прошли крупнейшие с начала 1990-х протесты. Власти признали, что среди кубинцев действительно есть много недовольных, однако в подстрекательстве к массовым выступлениям обвинили США. И организовали 100-тысячный митинг в поддержку существующего режима. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал граждан выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций и заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Между тем в отношении экономического роста Алехандро Хиль Фернандес дает более оптимистичные прогнозы, чем западные аналитики. По его словам, с начала III квартала экономика Кубы постепенно восстанавливается в том числе благодаря успешной борьбе с эпидемией
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Ожидается, что уже в этом году экономика вырастет на 6-7%
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Фото: Getty Images/Natalia Favre/Bloomberg
Одна из главных надежд властей — на стартовавшие в начале года широкомасштабные экономические реформы. Наряду с упорядочиванием валютной системы на Кубе были полностью сняты ограничения на выбор профессий для самозанятых. Ожидается, что это позволит серьезно снизить уровень безработицы
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