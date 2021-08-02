Коварная Западня: как кубинцы выбираются из кризиса

Качество жизни на Кубе еще больше снизилось. В середине июля в стране прошли крупнейшие с начала 1990-х протесты. Власти признали, что среди кубинцев действительно есть много недовольных, однако в подстрекательстве к массовым выступлениям обвинили США. И организовали 100-тысячный митинг в поддержку существующего режима. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал граждан выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций и заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию