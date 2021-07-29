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Зерно правды: в Индии голодает средний класс

Пандемия поставила на грань выживания десятки миллионов граждан
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дети
Фото: Getty Images/Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
Пандемия поставила на грань выживания десятки миллионов людей в Индии, на которых приходится почти треть недоедающих жителей планеты. За год изоляции работы и средств к существованию лишились миллионы, а доходы тех, кто продолжает трудиться, сократились до минимума. Как выживают индийцы — в фотогалерее «Известий»
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жилье
Фото: Getty Images/Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
В прошлом году экономика Индии сократилась на 7,3% и средняя зарплата примерно 230 млн индийцев упала ниже $5 в день
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вид
Фото: Getty Images/Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
Число таких работников выросло с 300 млн человек в начале пандемии до 529 млн человек к зиме 2020-го
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приготовление
Фото: Getty Images/Dhiraj Singh/Bloomberg
В центрах распределения продуктов в крупных городах говорят, что никогда не видели таких длинных очередей за едой
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очередь
Фото: Getty Images/Dhiraj Singh/Bloomberg
И если раньше в очередях за гуманитарной помощью стояли в основном рабочие-мигранты, то сейчас к ним прибавились и представители среднего класса
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еда
Фото: Getty Images/Dhiraj Singh/Bloomberg
Во время рецессии 2020 года на фоне пандемии численность среднего класса в Индии, а это люди с доходом от 10 до 20 долларов в день, сократилась примерно на 30 млн человек
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порции
Фото: Getty Images/Dhiraj Singh/Bloomberg
При этом цены на продукты питания резко выросли. И те, кто еще имел какие-то сбережения, уже потратили их и влезли в долги
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девочка
Фото: Getty Images/Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
По закону правительство обязано ежемесячно предоставлять беднейшим слоям населения по 5 кг риса, пшеницы и фуражного зерна по субсидированной ставке — 1 рупия за килограмм
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жилье
Фото: Getty Images/Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
Однако пайки достаются не всем — более 100 млн человек остаются без госпомощи, так как ее объем рассчитывается на основе устаревших данных переписи
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приготовление еды
Фото: Getty Images/Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
Еще больше разогнать продовольственную инфляцию, которая в мае составляла 5%, могут погодные условия — на страну обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения
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ребенок
Фото: Getty Images/Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
Теперь семьи бывших клерков, потерявших работу, стоят в длинных очередях за едой в надежде, что на их долю продуктов хватит, и думают, чем накормить детей, которые зачастую ложатся спать голодными
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