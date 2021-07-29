Зерно правды: в Индии голодает средний класс

Пандемия поставила на грань выживания десятки миллионов людей в Индии, на которых приходится почти треть недоедающих жителей планеты. За год изоляции работы и средств к существованию лишились миллионы, а доходы тех, кто продолжает трудиться, сократились до минимума. Как выживают индийцы — в фотогалерее «Известий»