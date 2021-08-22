Зерна надежды: чего ждут индейцы кечуа

Кечуа и аймара возлагают большие надежды на нового лидера Перу, победившего в июне на президентских выборах. Хотя Педро Кастильо не является представителем коренного населения, индейцы называют его «одним из нас» — из-за его крестьянского происхождения и опыта работы на земле. Они надеются, что он покончит с дискриминацией и маргинализацией этнических групп, проживающих в Андах. Что беспокоит перуанских индейцев — в фотогалерее «Известий»