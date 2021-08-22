Зерна надежды: чего ждут индейцы кечуа

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Новый президент Перу очаровал коренные народы соломенной шляпой и национализацией ресурсов
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Кечуа и аймара возлагают большие надежды на нового лидера Перу, победившего в июне на президентских выборах. Хотя Педро Кастильо не является представителем коренного населения, индейцы называют его «одним из нас» — из-за его крестьянского происхождения и опыта работы на земле. Они надеются, что он покончит с дискриминацией и маргинализацией этнических групп, проживающих в Андах. Что беспокоит перуанских индейцев — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
60-летняя Максима Калья провела всю свою жизнь, возделывая твердые сухие почвы высоко в горах
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Этнические общины в Пуно, на родине Максимы, и в других регионах уже давно конфликтуют с горнодобывающими компаниями, которые извлекают полезные ископаемые из их земель. Индейцы чувствуют дискриминацию и обвиняют промышленников в загрязнении их воды и почв
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Кастильо, который носит соломенную шляпу и нередко напоминает о своих крестьянских корнях, обещает перераспределить природные богатства и сферы влияния, предоставить этническим общинам больше возможностей
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
«Все правительства обещали решить наши проблемы, но до сих пор ничего не изменилось, — говорит Максима. — Надеюсь, этот президент выполнит свои обещания»
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
В Пуно Кастильо набрал порядка 90% голосов избирателей, а символ его избирательной кампании — желтый карандаш на красном фоне — был нарисован на стенах всех домов
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Кечуа надеются, что он будет хорошим президентом. Но предупреждают, что если он не выполнит данные обещания, то люди снова поднимутся, и начнутся протесты
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Индейцы говорят, что долгие годы чувствовали дискриминацию из-за социального, экономического статуса и даже из-за цвета кожи. А во время выборов эта проблема особенно обострилась
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Коренное население надеется, что новый глава государства обеспечит более широкое представительство маргинализированных групп во власти и возьмет под государственный контроль добычу полезных ископаемых, что позволит увеличить расходы на социальную политику
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Сложность состоит в том, что пожелания коренных народов, занимающихся преимущественно сельским хозяйством, редко согласуются с государственными планами развития экономики
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
Новоизбранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Срок его полномочий составляет пять лет
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Фото: REUTERS/Angela Ponce
«Мы знаем, что он может предать нас, и власть может ударить ему в голову, — говорят индейцы. — Но последнее, что мы, коренные народы, должны потерять, — это надежду»
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