Сенатор Алексей Пушков назвал Киев русским городом

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия украинского депутата, представляющие собой попытку принизить Москву перед Киевом, и напомнил о том, что настоящая столица Украины исторически является русским городом. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 31 мая.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о размещении в Киеве серии антироссийских билбордов, приуроченном ко Дню города. Подобным образом украинский депутат решил поздравить горожан и напомнить им об исторических достижениях страны со словами: «Помните, Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали».

«Нынешняя Украина к тому Киеву никакого отношения не имеет. Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом русским». Русским — не украинским. Но сие нынешним невеждам из рады, разумеется, неведомо», — говорится в сообщении российского сенатора.

В этот же день, 31 мая, депутат российской Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал размещение в Киеве антироссийских билбордов и в качестве причины подобного рода деятельности указал «дремучую необразованность». Он добавил, что несмотря на то, что Киев стал «праматерью» русских городов, его русские потомки неоднократно вставали на защиту города, чтобы «на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности».

До этого, 26 мая, у здания посольства РФ в Киеве представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в здание, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

28 мая в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило, ему выразили решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, где проходит красная линия в отношениях с Украиной. По его словам, данным определением можно назвать национальные интересы России. Красная линия связана с двусторонними отношениями с другими странами, включая Украину. Россия и дальше вместе со странами — участницами минского формата будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, отметил официальный представитель Кремля.