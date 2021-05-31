Томский лесозаготовитель ожидает суда за гибель рабочего при падении дерева

В Томской области 35-летний предприниматель ожидает суда за гибель рабочего во время лесозаготовительных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в январе 2021 года бизнесмен привлек на рабочую вахту пятерых мужчин. При этом он не провел инструктаж, обучение и проверку их знаний правил охраны труда. Кроме того, работники не прошли медосмотр, пишет РИА «Томск».

В марте во время лесозаготовительных работ на одного из рабочих упало спиленное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы в Парабельский районный суд для рассмотрения.

Предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы.

21 мая под Таганрогом в Ростовской области произошла авария при проведении работ на очистных сооружениях. Погибло 11 человек. Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Главного инженера таганрогского «Водоканала» суд арестовал на два месяца.