Томский лесозаготовитель ожидает суда за гибель рабочего при падении дерева
В Томской области 35-летний предприниматель ожидает суда за гибель рабочего во время лесозаготовительных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, в январе 2021 года бизнесмен привлек на рабочую вахту пятерых мужчин. При этом он не провел инструктаж, обучение и проверку их знаний правил охраны труда. Кроме того, работники не прошли медосмотр, пишет РИА «Томск».
В марте во время лесозаготовительных работ на одного из рабочих упало спиленное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы в Парабельский районный суд для рассмотрения.
Предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы.
21 мая под Таганрогом в Ростовской области произошла авария при проведении работ на очистных сооружениях. Погибло 11 человек. Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Главного инженера таганрогского «Водоканала» суд арестовал на два месяца.