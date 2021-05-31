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Патрушев указал на возможность РФ ответить силой на действия стран

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Россия может ответить силой и экономическими мерами на недружественные шаги других стран. Все шаги описаны в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности, в понедельник, 31 мая рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Как он уточнил, документом регулируется правомерность симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных России действий, «представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности» страны. Как Патрушев отметил в интервью «Российской газете», в первую очередь имеются в виду действия экономического характера.

Однако есть и силовые «методы принуждения», добавил секретарь Совбеза.

Также он подчеркнул, что экономика должна быть устойчивой к санкционному давлению. Поэтому стратегией поставлены задачи «по повышению конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз».

Как добавляет «Газета.ру», секретарь Совбеза предупредил, что перед выборами в Государственную думу и Всероссийской переписью населения активизируются попытки из-за границы нагнетать в России социальную напряженность. Он призвал усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения ложной информации.

Также Патрушев рассказал, что из себя представляет новая редакция Стратегии национальной безопасности России. По его словам, среди прочего она направлена на защиту духовно-нравственных ценностей, исторической памяти на фоне попыток искажения истории.

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