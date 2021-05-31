Карантин по бешенству ввели в селе в Омской области

На территории села Старинка Называевского района Омской области введен карантин в связи с выявленным случаем бешенства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков.

Как рассказали ИА «ОМСКРЕГИОН» в главном управлении ветеринарии региона, бешенством заболела одна из коров в хозяйственном подворье. Специалисты сейчас проводят мероприятия, направленные на предотвращение распространения бешенства.

Карантин в населенном пункте будет действовать до 26 июля 2021 года.

Ранее в мае сообщалось, что очаг бешенства ликвидируют в Саратове. За месяц специалисты привили от опасного заболевания более 6,2 тыс. животных. Карантин по бешенству был введен в городе в начале апреля после обнаружения у забора детского сада на улице Академика Антонова трупа лисы.