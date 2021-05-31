Почти два десятка новых пешеходных переходов появятся в Ростове

В Ростове-на-Дону до начала июля планируется обустроить 17 новых пешеходных переходов. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко на своей странице в соцсети.

«Это еще один шаг в обеспечении безопасности дорожного движения», — цитирует сити-менеджера RostovGazeta.

Он также указал адреса, на которых будут расположены новые объекты. Это пересечения улиц Фурмановской и Пирогова, Сормовской и Доватора, Мильчакова и Жмайлова, переулка Островского и Текучева и др.

В марте этого года сообщалось, что в Ростове-на-Дону в Северном жилом массиве пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью. Таким образом власти планируют решить проблему с подтоплениями.