Власти Петрозаводска разрешат открыть шесть торговых точек на набережной

Мэрия Петрозаводска (Карелия) выделила предпринимателям шесть мест на набережной для открытия торговых объектов. Предназначаться они будут для продажи мороженого, сообщают 31 мая городские власти.

Площадь одного земельного участка, который можно взять в аренду, составит 8 кв. м. Победители торгов получат возможность продавать мороженое на набережной в период с 26 июня до 30 сентября.

Ситуацию прокомментировал глава города Владимир Любарский. Он отметил, что горожане уже неоднократно обращались к нему с подобным предложением, пишет ИА «Карелinform».

«Полностью поддерживаю. Считаю, что на центральных улицах у горожан и туристов должна быть возможность приобрести мороженое, горячие и холодные напитки. Главное, чтобы вид торговых павильонов был соответствующим рекреационной зоне», — заявил Любарский.

20 мая «Известиям» рассказали в пресс-службе «Общественной потребительской инициативы», что около 90% представленного мороженого на российском рынке не соответствует качеству и обязательным требованиям к потребительской информации.