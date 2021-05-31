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Первые чартеры между Россией и Катаром запланированы на октябрь

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Операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель сообщил в понедельник, 31 мая, что первые чартерные рейсы между Москвой и столицей Катара Дохой планируется запустить в октябре 2021 года.

«В рамках партнерства Катарского национального совета по туризму и российской туристической компании TUI будет осуществлен первый в истории чартерный рейс в Катар из России. Чартерные рейсы между Москвой и Катаром запланированы с октября 2021 года по май 2022 года», — рассказал Тренкель «РИА Новости».

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По его словам, расписание рейсов будет утверждено позже. При этом Тренкель подчеркнул, что Катар с нетерпением ждет возможности увидеть российских туристов в стране.

Ранее, 26 мая, посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани сообщил, что авиасообщение между Дохой и Санкт-Петербургом может быть возобновлено со следующей недели.

21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Российские туристы могут путешествовать в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Иорданию, Китай, Северную Македонию, Молдавию, Марокко, Сербию, Словению, Таиланд, Хорватию, Черногорию, а также на Кипр и Мальдивские острова.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение в марте 2020 года из-за ситуации с COVID-19 в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 31 мая, в Катаре с начала распространения коронавируса было зарегистрировано 217 458 случаев инфекции, скончались 556 человек, выздоровели 213 336 пациентов.

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