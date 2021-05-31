Еще четыре десятка объектов включили в план дорожного ремонта в Волгограде

В Волгограде в этом году дополнительно приведут в порядок 42 дороги. Работы выполнят до наступления холодов, сообщает пресс-служба мэрии.

В план дорожного ремонта дополнительно включили объекты, расположенные в Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах города. Большинство из них — малые проезды внутрирайонного значения, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Перечень дорог сформировала специальная комиссия. Решения принимались на основании обследования асфальтового покрытия, а также пожеланий местных жителей.

Подрядчиков на работы планируют определить 21 июня.

В апреле сообщалось, что в Волгоградской области продолжается строительство обхода Волгограда. Один из самых сложных участков — возведение моста через Волго-Донской судоходный канал. Движение по нему обещают пустить в 2022 году.