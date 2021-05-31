Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили ТАСС два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Информацию подтвердил и источник РБК в авиаотрасли.

В этот же день, 31 мая, глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в процессе совещания у президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана заявил о том, что на фоне снижения ежедневного прироста инфицированных коронавирусом Анкара рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией.

Ранее, 24 мая, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о том, что правительство страны допустило скорую отмену обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну.

17 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что российская инспекционная делегация должна объявить о поездке в Турцию, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике. Как отмечали в Роспотребнадзоре, россияне в основном именно из Турции завозят коронавирус в РФ.