Эстакадный мост обследуют в Калининграде за 10 млн рублей

В Калининграде планируют провести обследование эстакадного моста, расположенного на Ленинском проспекте. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Как сообщает ИА FlashNord, мэрия города объявила о поиске подрядчика. Максимальная стоимость контракта составит 10 млн рублей.

Специалисты должны будут обследовать сооружение с помощью ультразвукового томографа, определить его несущую способность, а также долговечность конструкции.

По результатам проведенной проверки будет принято решение о ремонте моста.

Ранее в мае сообщалось, что на строительство нового автомобильного моста в Калининграде готовы выделить 11,8 млрд рублей. Объект станет дублером существующего двухъярусного моста.